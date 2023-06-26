Стартовали съёмки фильма «Ёлки 10» — первые кадры

В Татарстане начались съёмки фильма «Ёлки 10» — десятой части серии новогодних картин. Съёмочный процесс должен завершиться в середине июля, а премьера ленты состоится через полгода — 7 декабря 2022 года.
В этот раз к актёрскому составу присоединились Айдар Гараев («СамоИрония судьбы») и Ольга Дибцева («Последний министр», «Холоп»). Режиссёром выступит Евгений Кулик, который сыграл главную роль и был сценаристом «Ёлок 9».
Сюжетную завязку будущей картины пока не раскрывают. Скорее всего, десятая часть вновь расскажет историю новогоднего чуда, случившееся у людей из разных точек России. Синопсис будущего фильма зрители наверняка узнают из первого трейлера, который обычно выходит в конце ноября.
Первые кадры со съёмок фильма
Фото: Bazelevs / ООО «Кулик Продакшн» / Okko
Фото: Bazelevs / ООО «Кулик Продакшн» / Okko
Фото: Bazelevs / ООО «Кулик Продакшн» / Okko
Фото: Bazelevs / ООО «Кулик Продакшн» / Okko
Фото: Bazelevs / ООО «Кулик Продакшн» / Okko
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