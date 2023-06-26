«Потерявшись в звёздах»: ремейк советского фильма — самая успешная лента прошлой недели

На прошлой неделе в прокате Китая вышел криминальный триллер «Потерявшись в звёздах», сразу дебютировав на первом месте чарта. Лента заработала за дебютные расширенные выходные $ 96,86 млн — ей прогнозируют общую кассу в $ 461 млн, что является довольно внушительным результатом.
Интересно, что «Потерявшись в звёздах» — это ремейк советского фильма 1990 года «Ловушка для одинокого мужчины» режиссёра Алексея Коренева. В картине снялись Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Ирина Шмелёва, Вениамин Смехов и Иннокентий Смоктуновский.
Ремейк рассказывает о мужчине по имени Хэ Фэя Ли Муцзы, у которого пропадает жена. Отчаявшийся муж ищет её по всему острову, и внезапно появляется женщина, утверждающая, что она — жена Ли Муцзы. Мужчина настаивает, что это самозванка, но она предъявляет документы и другие доказательства, подтверждающие правдивость её слов. Однако в дальнейшем всплывают новые детали произошедшего, заметно усложняющие ситуацию.
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