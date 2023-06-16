Российский фильм «Вызов» покажут в Китае — «Чебурашка» на стадии переговоров
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Генеральный директор кинопрокатной компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин заявил, что космическую драму «Вызов» Клима Шипенко покажут в Китае. Кроме того, ведутся переговоры по продаже прав на прокат в КНР «Чебурашки» Дмитрия Дьяченко.
«Вызов» будет выходить в Китае достаточно широко. Сейчас ведётся работа по продаже прав на «Чебурашку», там делается ремейк «Холопа».
«Чебурашка» — самый кассовый фильм в истории российского проката: лента вышла 1 января и собрала более 6,7 млрд рублей. «Вызов» — первый в мире художественный фильм, снятый на борту Международной космической станции (МКС). Картину нельзя назвать столь успешной: лента собрала в прокате 1,79 млрд рублей при бюджете в 905 млн рублей.
В Китае должны выйти и российские игры
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