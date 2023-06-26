Вышел первый ролик из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом
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Телеканал AMC опубликовал двухминутный отрывок из грядущего сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». В небольшой нарезке кадров можно увидеть, как один из главных героев оригинального сериала про зомби-апокалипсис Дэрил Диксон мирно путешествует по заброшенной Франции.
Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.
К роли Дэрила Диксона вернулся Норман Ридус, известный в том числе по роли Сэма Бриджеса из игры Death Stranding. Вместе с ним в сериале сыграли Клеманс Поэзи (сага о Гарри Поттере), Адам Нагаитис («Чернобыль»), Анн Шаррье («Шефы») и Гилберт Гленн Браун («Лучшие враги»).
Премьера сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» состоится осенью 2023 года. В первый сезон войдёт шесть эпизодов.
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