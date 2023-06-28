Харрисон Форд рассказал о разнице между Индианой Джонсом и героями Marvel

Культовый актёр Харрисон Форд в интервью Variety сравнил своего персонажа Индиану Джонса с супергероями из Marvel. По словам актёра, Джонс всё же более близок к обычному человеку с проблемами, эмоциями и прочим.

Как отметил Форд, он никогда не хотел, чтобы его персонажи были чистыми героями, поэтому и играть подобных личностей Харрисон не горел желанием. А вот работать над картиной про Капитана Америку ему понравилось.

Везде есть эта условность в драме… неожиданный герой. Но я всегда настаивал на том, что на самом деле не хочу, чтобы меня характеризовали как играющего героев. Я играю археологов, или кардиохирургов, или, знаете, президентов Соединенных Штатов, которые попадают в переплёт и решают что-то с этим сделать. Но этот фильм был чем-то большим. Я только что снялся в фильме Marvel, я узнаю героя, когда увижу его. У него есть плащ. Он может летать или что-то в этом роде. Но этот фильм не о героях.

Напомним, что в ленте Marvel Форд сыграл генерала Таддеуса Росса. Увидеть актёра в образе персонажа можно будет с 26 июля 2024 года.