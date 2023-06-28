Стоимость производства контента для российских онлайн-кинотеатров выросла на 30%
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Стоимость производства фильмов и сериалов для российских онлайн-кинотеатров в 2023 году увеличилась на 30%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование TelecomDaily.
Так, в первом квартале 2023 года стриминги потратили 54 млрд рублей на собственные проекты — это на 29% больше, чем ранее. Согласно прогнозам, к концу 2023 года расходы на производство фильмов и сериалов составят примерно 207 млрд рублей.
Среди главных причин увеличения стоимости — рост объёма контента, нехватка зарубежного оборудования и повышение производственных издержек. Кроме того, продакшен-компании подняли стоимость своих услуг на 30%. Рост затрат на создание фильмов и сериалов уже подтвердили некоторые онлайн-кинотеатры, включая Okko, «Иви» и «Премьер».
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