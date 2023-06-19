Пользователь «Твиттера» под ником sid обнаружил, что популярный чат-бот ChatGPT умеет находить настоящие ключи активации для Windows 10 и Windows 11. Для этого он попросил нейросеть притвориться, будто она его бабушка, читающая ему перед сном лицензионные коды для операционных систем Microsoft.

ИИ с радостью предоставил целый список кодов, которые, как утверждает sid, действительно помогли ему активировать свою Windows 11.

Коды активации от ChatGPT Фото: Twitter

Активированная Windows 11 с помощью кода от ChatGPT Фото: Twitter

В комментариях пользователи подтвердили, что ChatGPT действительно выдал им рабочие ключи, однако некоторые посоветовали использовать нейросеть Google Bard, которую ещё проще «обмануть». Интересно, что в публикацию sid также заглянул Илон Маск, в шутку отмечая, что «эти ключи действительно помогут человеку уснуть».

Сама Microsoft пока не комментировала проделки ChatGPT.