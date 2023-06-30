В России отключили возможность пополнять кошелёк Steam напрямую

Вчера появилась радостная новость. Геймеры заметили, что платёжная система QIWI вернула пополнение кошельков Steam. Пользователи площадки могли пополнять баланс аккаунта с помощью рублёвого счёта, но это продлилось не долго.

Буквально после нескольких часов работы пополнение рублёвого счёта в QIWI перестало работать. С чем это связано, неизвестно. То ли сервис испытывает проблемы из-за наплыва, то ли возможность по какой-то причине почти сразу отключили.

Представители QIWI ситуацию никак не прокомментировали, да и вряд ли сделают это в ближайшее время.

Фото: QIWI

QIWI отключила возможность пополнения Steam с помощью рублёвого счёта в начале 2022 года — после ухода множества других платёжных систем из-за санкций против России.