В России отключили возможность пополнять кошелёк Steam напрямую
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Вчера появилась радостная новость. Геймеры заметили, что платёжная система QIWI вернула пополнение кошельков Steam. Пользователи площадки могли пополнять баланс аккаунта с помощью рублёвого счёта, но это продлилось не долго.
Буквально после нескольких часов работы пополнение рублёвого счёта в QIWI перестало работать. С чем это связано, неизвестно. То ли сервис испытывает проблемы из-за наплыва, то ли возможность по какой-то причине почти сразу отключили.
Представители QIWI ситуацию никак не прокомментировали, да и вряд ли сделают это в ближайшее время.
Фото: QIWI
QIWI отключила возможность пополнения Steam с помощью рублёвого счёта в начале 2022 года — после ухода множества других платёжных систем из-за санкций против России.
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