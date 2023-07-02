Александр Невский призвал людей заниматься спортом, а не «просиживать штаны в «Твиттере»

Знаменитый актёр, продюсер и герой мемов Александр Невский заявил, что решение Илона Маска ограничить количество просматриваемых постов в «Твиттере» — это нормально. Вместо «просиживания штанов в интернете» Невский призывает пользователей соцсети больше радовать близких, строить карьеру и заниматься спортом.

Маск ограничил пользователям количество читаемых твитов и вызвал шторм негодования. Но, на мой взгляд, он прав: вместо просиживания штанов в интернете следует радовать близких, строить карьеру и заниматься спортом!

Недавно любимый актёр Евгения Bad Comedian Баженова объявил, что съёмки его нового вестерна стартуют уже этим летом. Лента называется «Последние герои Рио Браво». Он анонсировал этот проект в мае этого года.