Александр Невский призвал людей заниматься спортом, а не «просиживать штаны в «Твиттере»
Поделиться
Знаменитый актёр, продюсер и герой мемов Александр Невский заявил, что решение Илона Маска ограничить количество просматриваемых постов в «Твиттере» — это нормально. Вместо «просиживания штанов в интернете» Невский призывает пользователей соцсети больше радовать близких, строить карьеру и заниматься спортом.
Маск ограничил пользователям количество читаемых твитов и вызвал шторм негодования. Но, на мой взгляд, он прав: вместо просиживания штанов в интернете следует радовать близких, строить карьеру и заниматься спортом!
Недавно любимый актёр Евгения Bad Comedian Баженова объявил, что съёмки его нового вестерна стартуют уже этим летом. Лента называется «Последние герои Рио Браво». Он анонсировал этот проект в мае этого года.
Комментарии
- 2 июля 2023
-
13:30
-
12:49
-
12:28
- 1 июля 2023
-
21:37
-
21:00
-
18:46
-
18:02
-
17:05
-
16:30
-
16:08
-
15:41
-
15:35
-
15:05
-
14:27
-
13:59
-
13:23
-
12:52
-
12:31
- 30 июня 2023
-
21:56
-
21:36
-
21:04
-
21:00
-
20:28
-
19:58
-
19:32
-
19:29
-
19:01
-
18:29
-
17:55
-
17:36
-
17:29
-
17:12
-
16:57
-
16:34
-
16:10
Партнерский контент