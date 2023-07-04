Фильмы «Брат» и «Брат 2» признаны культовыми сразу тремя поколениями россиян

Дилогия Алексея Балабанова «Брат» стала одним из самых культовых фильмов для трёх поколений граждан России — об этом сообщают результаты исследования Института современных медиа и холдинга «Цифровое телевидение».
Для россиян в возрасте от 26 до 40 и в возрасте от 41 до 60 лет «Брат» и «Брат 2» стали самым культовым, респонденты 14–25 лет поставили его на девятое место.
Это единственный фильм, который вошёл в топ-10 сразу у трёх поколений. Если «поколение Х» чаще вспоминает такие фильмы, как «Москва слезам не верит» или «Ирония судьбы», зумеры считают наиболее культовыми «Гарри Поттера», «Форсаж» и «Мстителей».
Фото: Цифровое телевидение
Главный герой «Брата» Данила Багров вместе с Сашей Белым из «Бригады» также оказался во всех трёх рейтингах наиболее культовых персонажей.
Люди в возрасте с теплом вспоминают Штирлица и Глеба Жеглова, а «поколение Z» чаще называло Человека-паука или Гарри Поттера.
Фото: Цифровое телевидение
Среди культовых актёров все три поколения отмечают Арнольда Шварценеггера и Сергея Безрукова, хотя первый лидирует только среди респондентов среднего возраста. Молодёжь поставила на первое место Леонардо Ди Каприо, «поколение Х» — Юрия Никулина.
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