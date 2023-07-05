Китайский ремейк «Ловушки для одинокого мужчины» выйдет в США, Канаде и Австралии

По информации издания The Hollywood Reporter, китайский хит «Потерявшись в звёздах» получит расширенный прокат. Ленту покажут в Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии в конце этой недели.
Изначально картина добралась только до Китая, собрав за дебютные расширенные выходные $ 96,86 млн.
«Потерявшись в звёздах» — это ремейк советского фильма 1990 года «Ловушка для одинокого мужчины» режиссёра Алексея Коренева. В картине снялись Николай Караченцов, Юрий Яковлев, Ирина Шмелёва, Вениамин Смехов и Иннокентий Смоктуновский.
Ремейк рассказывает о мужчине по имени Хэ Фэя Ли Муцзы, у которого пропадает жена. Отчаявшийся муж ищет её по всему острову, и внезапно появляется женщина, утверждающая, что она — жена Ли Муцзы. Мужчина настаивает, что это самозванка, но она предъявляет документы и другие доказательства, подтверждающие правдивость её слов.
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