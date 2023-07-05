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Ubisoft наказала игроков в The Division 2 за использование бага

Ubisoft наказала игроков в The Division 2 за использование бага
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Разработчики The Division 2 опубликовали обращение к игрокам в своём «твиттере», которые воспользовались неким серьёзным багом для «несправедливого количества опыта». Геймеры, которые использовали эксплойт, получили двухнедельный бан и специальную пометку — в дальнейшем таких пользователей будет ждать куда более серьёзное наказание.

Судя по всему, баг с опытом можно было использовать только на ПК благодаря лаунчеру Connect. Игроки могли присоединяться друг к другу через сессию в Descent, тем самым получая дополнительный опыт.

В Ubisoft заявили, что откатит весь прогресс, который геймеры получили нечестным образом. Издатель призвал пользователей играть честно вне зависимости от нахождения тех или иных эксплойтов.

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