Представлена новая версия лаунчера Ubisoft Connect

Компания Ubisoft объявила о старте тестирования своего лаунчера Connect, с помощью которого можно запускать игры студии.

Авторы отмечают, что при разработке ориентировались на отзывы игроков, что позволило им сделать более удобную версию приложения. Среди прочего теперь в Ubisoft Connect появятся настраиваемые профили, а в новом варианте библиотеки будет сразу видно, какие игры нуждаются в обновлении.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Обновлённый клиент Ubisoft Connect пока находится в бета-тесте и доступен лишь некоторым игрокам. Ожидается, что остальные смогут опробовать новые возможности лаунчера до конца лета.

Ранее в Steam вышли ещё четыре игры Ubisoft, включая FarCry 6 и Riders Republic.