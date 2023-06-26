Представлена новая версия лаунчера Ubisoft Connect
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Компания Ubisoft объявила о старте тестирования своего лаунчера Connect, с помощью которого можно запускать игры студии.
Авторы отмечают, что при разработке ориентировались на отзывы игроков, что позволило им сделать более удобную версию приложения. Среди прочего теперь в Ubisoft Connect появятся настраиваемые профили, а в новом варианте библиотеки будет сразу видно, какие игры нуждаются в обновлении.
Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.
Обновлённый клиент Ubisoft Connect пока находится в бета-тесте и доступен лишь некоторым игрокам. Ожидается, что остальные смогут опробовать новые возможности лаунчера до конца лета.
Ранее в Steam вышли ещё четыре игры Ubisoft, включая FarCry 6 и Riders Republic.
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