Чумные сердца, боевой пропуск и сезонный поход: детали первого сезона в Diablo 4

6 июля Blizzard представила первый сезон поддержки Diablo 4, который получил название «Сезон чумы» (Season of the Malignant). Авторы выпустили тизер, после чего провели большой стрим, где раскрыли основные детали нового контента. Мы выбрали из него главное.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo Права на видео принадлежат Blizzard

События «Сезона чумы» развернутся после завершения сюжетной кампании. По сюжету в Санктуарии распространилась порча Лилит, из-за чего по заражённым землям начали бродить чумные монстры.

Основная особенность будущего сезона — выпадение злокачественных сердец после смерти элитных противников. Их можно активировать, тем самым призвав усиленную версию убитого монстра с его прислужниками. За уничтожение мощных элитных созданий игроки получат чумные сердца — они используются для усиления амулетов и колец.

Всего в первом сезоне будет доступно 32 чумных сердца, выполненные в трёх цветах: белые, синие и оранжевые. Если вставить их в соответствующие гнёзда, игрок получит усиленные бонусы.

В сюжетном плане игроков ждёт сюжетная цепочка заданий бывшего жреца Кормонда. Ему нужно помочь с нахождением источника и уничтожением порчи Лилит.

Вместе с запуском первого сезона стартует сезонный поход, за который игроки смогут получать награды: легендарные аспекты, звание мастерства и свиток амнезии — последний даёт бесплатно сбросить очки древа умений и панели совершенствования.

Наконец, игроков ждут сразу два боевых пропуска: платный и бесплатный. В обоих можно будет получить валюту тлеющий пепел — она обменивается на бонусы для сезонных персонажей и другие модификаторы, включая прибавку к опыту. В Blizzard отмечают, что владельцы платного боевого пропуска получат лишь косметические предметы — никаких элементов, влияющих на геймплей.

Первый сезон поддержки в Diablo 4 стартует 20 июля. Уже 18-го числа для игры выйдет большой патч, который внесёт множество изменений в игру. О нём авторы расскажут чуть позже.