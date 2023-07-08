Кристофер Нолан: в «Оппенгеймере» нет ни одной сцены с компьютерной графикой

В интервью изданию Collider Кристофер Нолан поделился новыми подробностями «Оппенгеймера» — картины о создателе ядерной бомбы. По словам постановщика, в фильме вообще нет компьютерной графики — авторы якобы не прибегали к ней даже в самых сложных сценах, включая ядерный взрыв.
Современный кинематограф очень редко полностью отказывается от спецэффектов. Так, даже в фильмах с Томом Крузом, известным фанатом практических эффектов, специалисты на постпроизводстве дорисовывают некоторые детали и приукрашивают сцены. Как именно Нолану удалось полностью отказаться от них, неизвестно.
«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи («Острые козырьки») в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.
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