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Продолжительность «Дюны 2» может составить больше трёх часов

Продолжительность «Дюны 2» может составить больше трёх часов
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Как сообщают источники издания World of Reel, рабочая версия «Дюны 2» Дени Вильнёва длится 3 часа 15 минут. Это не значит, что именно такая продолжительность будет у ленты в кинотеатрах, однако масштабность будущей картины действительно впечатляет.

Оригинальная «Дюна» длится 2 часа 35 минут — многие зрители отмечали, что за это время Дени Вильнёв показал лишь подготовку к эпичному конфликту, а эти 155 минут пролетели для них «в один миг». Вполне возможно, хронометраж продолжения станет больше, чтобы показать все важные детали сиквела.

Сюжет «Дюны 2» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года.

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