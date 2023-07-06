«Это что-то нереальное»: Ребекка Фергюсон — о «Дюне 2» Дени Вильнёва

Актриса Ребекка Фергюсон поделилась своими впечатлениями от «Дюны 2» Дени Вильнёва. В продолжении девушка вернётся к роли леди Джессики, а саму ленту она называет настоящим ударом под дых.
По её мнению, сиквел на порядок эпичнее, красивее и лучше, чем оригинальный фильм 2021 года.
Первый фильм был феноменальный, большой и грандиозный. Да, он был отличный. Но он не идёт ни в какое сравнение с «Дюной 2». Сиквел — это как чёртов удар под дых, это что-то нереальное.
Сюжет «Дюны 2» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.
Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года. К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.
- 6 июля 2023
-
15:25
-
14:55
-
14:31
-
13:57
-
13:24
-
12:54
-
12:22
-
11:58
-
11:44
-
11:17
-
10:58
-
10:37
-
10:21
-
09:54
-
09:10
-
08:42
-
08:02
-
07:35
-
07:10
-
06:37
-
00:12
- 5 июля 2023
-
21:06
-
21:00
-
20:51
-
20:40
-
20:26
-
20:05
-
19:46
-
19:20
-
18:54
-
18:22
-
17:56
-
17:33
-
17:09
-
16:43