«Это что-то нереальное»: Ребекка Фергюсон — о «Дюне 2» Дени Вильнёва

Актриса Ребекка Фергюсон поделилась своими впечатлениями от «Дюны 2» Дени Вильнёва. В продолжении девушка вернётся к роли леди Джессики, а саму ленту она называет настоящим ударом под дых.

По её мнению, сиквел на порядок эпичнее, красивее и лучше, чем оригинальный фильм 2021 года.

Первый фильм был феноменальный, большой и грандиозный. Да, он был отличный. Но он не идёт ни в какое сравнение с «Дюной 2». Сиквел — это как чёртов удар под дых, это что-то нереальное.

Сюжет «Дюны 2» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Премьера «Дюны 2» состоится 3 ноября 2023 года. К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.