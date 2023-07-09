«Астрал 5» обошёл нового «Индиану Джонса» и возглавил прокат США

По итогам второй недели проката фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» заработал в США $ 26,5 млн. Падение по сравнению с дебютными выходными составило 56%, что позволило перехватить первенство в домашнем регионе другому фильму — «Астралу 5: Красная дверь».

Хоррор собрал в свои первые дни $ 32,6 млн в США, что в два раза больше его бюджета. Это второй лучший старт в истории «Астрала»: только вторая часть в 2013 году стартовала лучше ($ 40,3 млн).

Тем временем общие сборы нового «Индианы Джонса» кое-как добрались до отметки в $ 248 млн. Учитывая его гигантский бюджет в $ 329 млн, картина может стать ещё одним провалом Disney. Свою лепту тут внёс в том числе Китай, где местные зрители оказались попросту не заинтересованы в пятой части франшизы.