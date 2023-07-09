«Астрал 5» обошёл нового «Индиану Джонса» и возглавил прокат США
Поделиться
По итогам второй недели проката фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» заработал в США $ 26,5 млн. Падение по сравнению с дебютными выходными составило 56%, что позволило перехватить первенство в домашнем регионе другому фильму — «Астралу 5: Красная дверь».
Хоррор собрал в свои первые дни $ 32,6 млн в США, что в два раза больше его бюджета. Это второй лучший старт в истории «Астрала»: только вторая часть в 2013 году стартовала лучше ($ 40,3 млн).
Тем временем общие сборы нового «Индианы Джонса» кое-как добрались до отметки в $ 248 млн. Учитывая его гигантский бюджет в $ 329 млн, картина может стать ещё одним провалом Disney. Свою лепту тут внёс в том числе Китай, где местные зрители оказались попросту не заинтересованы в пятой части франшизы.
Комментарии
- 9 июля 2023
-
18:53
-
17:54
-
17:26
-
17:07
-
16:31
-
16:27
-
15:41
-
14:54
-
14:14
-
13:28
-
12:55
-
12:28
- 8 июля 2023
-
20:01
-
19:18
-
17:48
-
17:31
-
17:12
-
16:35
-
16:03
-
15:54
-
15:45
-
15:31
-
15:25
-
15:05
-
14:28
-
13:53
-
13:15
-
12:49
-
12:23
-
00:28
-
00:00
- 7 июля 2023
-
21:00
-
20:29
-
20:19
-
19:41
Партнерский контент