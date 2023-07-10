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Культовые режиссёры братья Коэн впервые за пять лет работают над совместным фильмом

Культовые режиссёры братья Коэн впервые за пять лет работают над совместным фильмом
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Режиссёры Итан и Джоэл Коэны, уже давно работавшие вместе над картинами, вновь объединят усилия для новой ленты. О чём она будет, неизвестно. Никаких деталей братья не раскрыли.

Во время интервью для августовского номера журнала Empire за 2023 год Итан Коэн рассказал, что он разрабатывает новый проект с Джоэлом. В данный момент ведётся работа над сценарием проекта.

Новый совместный фильм станет для братьев первым за последние пять лет – в последний раз они выпускали фильм «Баллада о Бастере Скраггсе». В 2021 году вышел фильм «Трагедия Макбета» Джоэла Коэна, а в этом году Итан Коэн выпустит ленту «Красотки в бегах».

Братья Коэн известны по работе над фильмами «Большой Лебовски», «Старикам тут не место», «Железная хватка» и другими.

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