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«Дайте Гослингу «Оскар»: первые отзывы о фильме «Барби» восторженные

«Дайте Гослингу «Оскар»: первые отзывы о фильме «Барби» восторженные
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Уже в конце месяца выйдет фильм «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби в главных ролях. Критики, уже посмотревшие ленту, поделились от неё своими первыми впечатлениями. Это не полноценные рецензии, а именно первые впечатления.

В основном отзывы положительные. Критикам понравилась идея фильма и его стилистика, также похвалили актёрскую игру, в частности, выделив Райана Гослинга.

Первые впечатления критиков

Я думаю, что фильм особенно хорошо рассказывает о Барби Марго Робби и её путешествии, но есть и другие персонажи, переживающие важные моменты, которым потребовалось бы больше экранного времени, чтобы по-настоящему проникнуться ими.
Я не могу закрыть «Твиттер», пока не скажу вам всем, что «Барби» на данный момент мой любимый фильм года. Грета Гервиг каким-то образом превзошла мои ожидания. Она так потрясающе описывает положительные и отрицательные стороны Барби. Дайте Райану Гослингу номинацию на «Оскар», я абсолютно серьёзен!
«Барби» — совершенство. Грета Гервиг дала подробный взгляд на то, что значит быть женщиной, в причудливой, замечательной и вызывающей смех форме. Весь актёрский состав блистает, особенно Марго Робби и Райан Гослинг в ролях, для которых они явно были рождены.

Фильм «Барби» выйдет в кинотеатрах 21 июля, но официального проката в России не будет.

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