Марго Робби рассказала о своей любимой пасхалке в фильме «Барби»

Известная актриса Марго Робби, сыгравшая одну из версий Барби в фильме «Барби», рассказала, что в фильме есть любопытная пасхалка. Эта пасхалка — её самая любимая во всей ленте.

По словам Робби, в картине есть момент, когда Барби приходит к своей создательнице, Рут Хэндлер. Сама женщина умерла в 2002 году, поэтому в картине её сыграла актриса.

«Есть момент, когда Рут Хэндлер, создательница Барби, протягивает чашку чая. В этот момент наши руки соприкасаются, прямо как в картине Микеланджело «Сотворение Адама». Это имитирует момент, когда бог даёт первому человеку жизнь».

Одну из версий Кена в картине сыграет Райан Гослинг. Режиссёром выступила Грета Гервиг.

Фильм «Барби» выйдет в кинотеатрах 21 июля, но официального проката в России не будет.