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Актёр Сергей Гармаш намекнул на продолжение «Чебурашки»

Актёр Сергей Гармаш намекнул на продолжение «Чебурашки»
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Актёр Сергей Гармаш, исполнивший роль Гены в фильме «Чебурашка», намекнул на продолжение нашумевшего проекта. Про фильм он поговорил во время своей благодарственной речи на Международном детском кинофестивале «Алые паруса».

По словам Гармаша, он поговорит с Чебурашкой по поводу продолжения. Вероятно, это намёк на то, что вторая часть франшизы всё же точно будет.

Я обещаю поговорить с Чебурашкой и уговорить его, чтобы он приехал к вам с новой историей.

Ещё в апреле 2023 года Гармаш заявлял, что режиссёр Дмитрий Дьяченко работает над продолжением, но тогда сам постановщик отверг эту информацию и сообщил, что не работает над лентой.

«Чебурашка» — вышедший в начале года семейный комедийный фильм, сборы которого достигли невероятной отметки в 7 млрд рублей.

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