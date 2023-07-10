Кристофер Нолан решил снять «Оппенгеймера» благодаря Роберту Паттинсону

В начале июля актёр Роберт Паттинсон похвастался, что именно он заставил Кристофера Нолана обратить внимание на создателя ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера и снять про него фильм. Артист якобы подарил режиссёру книгу про физика на съёмках фильма «Довод», которую постановщик прочитал и очень впечатлился.
В недавнем интервью Нолан подтвердил слова Паттинсона и отметил, что и до прочтения книги увлекался историей Манхэттенского проекта. Режиссёр не рассказал, сыграло ли произведение решающую роль в решении снять ленту, однако так или иначе оно действительно оказало влияние на постановщика.
«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи («Острые козырьки») в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») и Роберт Дауни-младший («Мстители»).
Премьера «Оппенгеймера» состоится 21 июля. Новый фильм Кристофера Нолана официально не выйдет в России, однако наверняка доберётся до российских кинотеатров с помощью обходных путей.
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