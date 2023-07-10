Xiaomi выпустила бюджетный 55-дюймовый 4К-телевизор за 19 тыс. рублей

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Компания Xiaomi выпустила современный телевизор Mi TV EA55 (L55MA-EA). Это обновленная модель из линейки доступных 4К-телевизоров, которая уже продаётся в Китае по цене в 1499 юаней (около 19 тыс. рублей).

Xiaomi Mi TV EA55 оснащён 55-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840x2160 пикселей) с частотой обновления 60 Гц, который занимает 97,1% площади передней панели. Углы обзора составляют 178°, телевизор поддерживает отображение 1,07 млрд цветовых оттенков, а его основание выполнено в цельнометаллическом корпусе Unibody.

Xiaomi Mi TV EA55 получил два динамика мощностью по 10 Вт и работает на базе четырехъядерного процессора с 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и оснащён двумя портами USB-A, двумя портами HDMI, входным портом AV, RJ-45, портом антенны и S/PDIF.