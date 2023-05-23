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Xiaomi представила 75-дюймовый 4К-телевизор с 120 ГЦ за 35 тыс. рублей

Xiaomi представила 75-дюймовый 4К-телевизор с 120 ГЦ за 35 тыс. рублей
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Xiaomi представила современный телевизор Mi TV A75 Competitive Edition. Модель стала самым большим ТВ в линейке новых устройств компании — её диагональ составляет 75 дюймов. Цена ТВ составляет $ 440 (около 35 тыс. рублей), а в продажу он поступил 23 мая.

Mi TV A75 Competitive Edition может похвастаться разрешением экрана 4К, частотой обновления 120 ГЦ и металлическим корпусом. Акустическая система из двух динамиков имеет суммарную мощность 20 Вт и поддерживает Digital Theater System.

Mi TV A75 Competitive Edition оснащён четырёхъядерным процессором ARM Cortex-A32, двумя ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного накопителя. ТВ работает на базе Android TV и поддерживает несколько портов HDMI 2.0 и USB 2.0.

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