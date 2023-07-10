Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Создатели аниме «Семья шпиона» представили коллаборацию с «Миссией: невыполнима 7»

Создатели аниме «Семья шпиона» представили коллаборацию с «Миссией: невыполнима 7»
Аудио-версия:
Комментарии

Создатели популярного аниме «Семья шпиона» представили совместную коллаборацию с фильмом «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Авторы выпустили большой трейлер спин-оффа франшизы под названием «Семья шпиона: Код «белый», который расскажет отдельную историю в стиле серии фильмов с Томом Крузом.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures (Япония). Права на видео принадлежат Paramount Pictures

«Семья шпиона: Код «белый» расскажет о супершпионе под кодовым именем Сумрак. Однажды он получает особенно сложное указание от командования — он должен завести фиктивную семью и начать новую жизнь. Премьера картины состоится 22 декабря в кинотеатрах Японии.

Кроме того, авторы представили совместный постер двух франшиз, выполненный в одинаковом стиле. Премьера «Миссии: невыполнима 7» состоится уже 12 июля в кинотеатрах по всему миру.

Фото: Paramount Pictures

Материалы по теме
«Невозможно оторваться»: критики высоко оценили «Миссию: невыполнима 7»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023