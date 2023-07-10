Создатели аниме «Семья шпиона» представили коллаборацию с «Миссией: невыполнима 7»

Создатели популярного аниме «Семья шпиона» представили совместную коллаборацию с фильмом «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Авторы выпустили большой трейлер спин-оффа франшизы под названием «Семья шпиона: Код «белый», который расскажет отдельную историю в стиле серии фильмов с Томом Крузом.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures (Япония). Права на видео принадлежат Paramount Pictures
«Семья шпиона: Код «белый» расскажет о супершпионе под кодовым именем Сумрак. Однажды он получает особенно сложное указание от командования — он должен завести фиктивную семью и начать новую жизнь. Премьера картины состоится 22 декабря в кинотеатрах Японии.
Кроме того, авторы представили совместный постер двух франшиз, выполненный в одинаковом стиле. Премьера «Миссии: невыполнима 7» состоится уже 12 июля в кинотеатрах по всему миру.
Фото: Paramount Pictures
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