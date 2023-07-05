«Невозможно оторваться»: критики высоко оценили «Миссию: невыполнима 7»
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5 июля критики опубликовали обзоры фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Журналисты сходятся во мнении, что Тому Крузу вновь удалось выпустить головокружительный блокбастер, сравнимый с лучшими представителями жанра боевиков.
По итогам 32 рецензий лента имеет 97%-ный рейтинг на Rotten Tomatoes — у фильма всего два негативных обзора. На портале Metacritic средний рейтинг ленты составляет 83 из 100 — это одна из лучших оценок во всей франшизе.
Фото: Metacritic
Фото: Rotten Tomatoes
Некоторые отрывки из отзывов критиков
Захватывающий, бесконечно энергичный боевик, который держит в напряжении с самого начала и до конца: даже в диалогах от него невозможно оторваться. Миссия в очередной раз выполнена.
«Миссия: невыполнима 7» — не идеальный боевик, но он чертовски близок к этому званию.
Чистое удовольствие, которое дарит этот фильм, и то, как «Миссия: невыполнима» умудряется с каждой новой частью брать новую планку — это какое-то чудо.
«Миссия: невыполнима 7» — возврат к эпохе, когда летние блокбастеры представляли собой нечто отличное от того, что студии производили в течение других месяцев года. «Смертельная расплата» предлагает 163 минуты адреналина и напряжения, которые всегда кажутся к месту.
Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».
Рассказываем обо всех новинках июля:
Комментарии
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