«Невозможно оторваться»: критики высоко оценили «Миссию: невыполнима 7»

5 июля критики опубликовали обзоры фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1». Журналисты сходятся во мнении, что Тому Крузу вновь удалось выпустить головокружительный блокбастер, сравнимый с лучшими представителями жанра боевиков.

По итогам 32 рецензий лента имеет 97%-ный рейтинг на Rotten Tomatoes — у фильма всего два негативных обзора. На портале Metacritic средний рейтинг ленты составляет 83 из 100 — это одна из лучших оценок во всей франшизе.

Фото: Metacritic

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Захватывающий, бесконечно энергичный боевик, который держит в напряжении с самого начала и до конца: даже в диалогах от него невозможно оторваться. Миссия в очередной раз выполнена.

«Миссия: невыполнима 7» — не идеальный боевик, но он чертовски близок к этому званию.

Чистое удовольствие, которое дарит этот фильм, и то, как «Миссия: невыполнима» умудряется с каждой новой частью брать новую планку — это какое-то чудо.

«Миссия: невыполнима 7» — возврат к эпохе, когда летние блокбастеры представляли собой нечто отличное от того, что студии производили в течение других месяцев года. «Смертельная расплата» предлагает 163 минуты адреналина и напряжения, которые всегда кажутся к месту.

Премьера седьмой части «Миссия: невыполнима» состоится 12 июля в кинотеатрах по всему миру. В июне 2024-го на большие экраны выйдет вторая половина «Смертельной расплаты».