Актёр Джонни Депп приедет в Россию уже этой осенью — СМИ

Знаменитый актёр Джонни Депп осенью приедет в Москву. Об этом сообщает издание «Газете.Ru» со ссылкой на пресс-службу музыкальной группы «ЯМОРЕ».
Представители музыкантов рассказали, что переговоры с командой актёра о записи совместной песни велись с 2018 года, но в какой-то момент осложнились судебными тяжбами с Эмбер Хёрд. Год назад — после того как Депп выиграл суд в июне 2022-го — переговоры возобновились. Через две недели группа устроит большой видеозвонок с актёром, в котором собирается обсудить все детали поездки.
По словам музыканта Михаила Лисова, с Джонни Деппом договорились о гонораре в размере $ 370 тыс. Ему также устроят экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — посёлок Янтарный. По словам Лисова, изначально Деппу предлагали больший гонорар, однако его команда предложила приехать за меньшую сумму, но с экскурсией по России.
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