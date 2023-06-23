Вышел новый трейлер фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом на русском языке

«Кинопоиск» поделился первым трейлером фильма «Жанна Дюбарри» с русской озвучкой. В небольшом трейлере можно оценить голоса русского дубляжа в новой картине с Джонни Деппом в главной роли.

Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск Права на видео принадлежат Russian World Vision и Okko.

В фильме рассказывается история о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актёра первой крупной ролью за последние годы.

«Жанна Дюбарри» официально выйдет в кинотеатрах России уже 20 июля. Чуть позже фильм доберётся и до цифровых сервисов, в том числе в онлайн-кинотеатре Okko.