Вышел новый трейлер фильма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом на русском языке
Поделиться
«Кинопоиск» поделился первым трейлером фильма «Жанна Дюбарри» с русской озвучкой. В небольшом трейлере можно оценить голоса русского дубляжа в новой картине с Джонни Деппом в главной роли.
Видео доступно во VK-группе «Кинопоиск Права на видео принадлежат Russian World Vision и Okko.
В фильме рассказывается история о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, последней фаворитки короля Людовика XV Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV, и эта работа стала для актёра первой крупной ролью за последние годы.
«Жанна Дюбарри» официально выйдет в кинотеатрах России уже 20 июля. Чуть позже фильм доберётся и до цифровых сервисов, в том числе в онлайн-кинотеатре Okko.
Реакция на фильм растрогала Джонни Деппа
Комментарии
- 23 июня 2023
-
11:35
-
11:16
-
10:59
-
10:41
-
10:32
-
09:57
-
09:49
-
08:56
-
08:15
-
08:02
-
07:09
-
06:39
-
02:30
-
00:11
-
00:00
- 22 июня 2023
-
23:15
-
22:44
-
22:36
-
21:52
-
21:22
-
20:41
-
20:09
-
19:50
-
19:41
-
19:24
-
18:51
-
18:16
-
17:43
-
17:15
-
16:41
-
16:20
-
15:54
-
15:35
-
15:14
-
14:55
Партнерский контент