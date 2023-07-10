«Я просто Кен» — вышел финальный трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

Warner Bros. представила финальный трейлер фильма «Барби». В этот раз ролик посвящён Кену в исполнении Райана Гослинга и его нелёгкой судьбе — быть всегда вторым номером после Барби.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.
Фильм «Барби» расскажет о Барбиленде, который населяют в основном Барби и её бойфренды Кены. В какой-то момент героиню Марго Робби выгоняют из-за того, что она оказывается недостаточно идеальной — и её Кен отправляется вместе с ней.
Съёмки ленты велись с марта по июнь 2021 года, режиссёром выступила Грета Гервиг. Ранее она работала над «Маленькими женщинами» и «Леди Бёрд». Сценарий к фильму написал Ноа Баумбак — сценарист «Истории о супружестве» со Скарлетт Йоханссон.
«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года — одновременно с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. В России официальной премьеры ждать не стоит.
- 10 июля 2023
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