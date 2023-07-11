Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Кэмерон подтвердил продолжение фильма «Алита: Боевой ангел»

Джеймс Кэмерон подтвердил продолжение фильма «Алита: Боевой ангел»
Комментарии

Недавно режиссёр и продюсер Джеймс Кэмерон подтвердил, что фильм «Алита: Боевой ангел» точно получит продолжение, и, похоже, даже не одно.

По его словам, он начнёт работать над второй частью франшизы в Остине. Каких-то примерных сроков постановщик не назвал и не раскрыл никаких деталей.

Над «Аватаром» я работаю в Веллингтоне и Лос-Анджелесе. А над новыми частями «Алиты: Боевой ангел» я буду работать в Остине.

Фильм «Алита: Боевой ангел» вышел в 2019 году и рассказывал историю девушки-андроида Алиты, которая когда-то была уничтожена, а потом восстановлена силами врача. Действие ленты разворачивалось в 2563 году. Картина в целом понравилась как критикам, так и зрителям, а фанаты уже давно ждут продолжения.

Ранее про сиквел говорил и другой продюсер ленты
«Алита: Боевой ангел» может получить сиквел
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023