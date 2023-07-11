Фильм «Город астероидов» Уэса Андерсона вышел в онлайне

11 июля фильм «Город астероидов» официально вышел в онлайне. Новую картину Уэса Андерсона, режиссёра «Отеля «Гранд Будапешт» и «Королевства полной луны», уже можно посмотреть в цифровых площадках, включая Microsoft Store.

Таким образом, картина пробыла в кинотеатрах ровно месяц. За этот промежуток фильм заработал $ 38 млн при бюджете в $ 25 млн. Впрочем, лента наверняка окупится уже в цифровом формате.

События комедийной драмы разворачиваются в вымышленном городе США, где в 1955 году проходит собрание молодых астрономов. В фильме снялись звёзды Голливуда: Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Том Хэнкс («Форрест Гамп»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Марго Робби («Вавилон»), Эдриан Броуди («Пианист»), Стив Карелл («Офис») и многие другие популярные актёры.