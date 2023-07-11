Появился ещё один намёк на добавление Хоумлендера из «Пацанов» в Mortal Kombat 1
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В Сети вновь пошли разговоры о возможном появлении в файтинге Mortal Kombat 1 персонажа сериала «Пацаны» — Хоумлендера.
Это случилось после ответа Vought International Studios (авторы «Пацанов») на один из комментариев в TikTok. На вопрос о Хоумлендере в MK1 в компании ответили положительно:
МК подтверждён. Хоумлендер станет доступен в какой-то момент. Это всё, что мы можем сказать.
Правда, через некоторое время комментарий был удалён. Пользователи считают, что это указывает на правдивость информации.
Ранее в Сети уже появлялась информация, что Хоумлендер может стать персонажем файтинга. Также создатель франшизы Mortal Kombat недавно намекнул, что в игру вернутся Рептилия и Ермак.
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