В Mortal Kombat 1 могут вернуться Рептилия и Ермак

После анонса Mortal Kombat 1 разработчики игры не спешат делиться подробностями. Например, фанаты до сих пор гадают, сколько персонажей войдёт в стартовый ростер файтинга.

Недавно создатель франшизы Эд Бун намекнул на появление всех ниндзя в игре. Он ответил на просьбу одного из фанатов добавить в игру всех персонажей в масках: Смоука, Саб-Зиро, Скорпиона, Рептилию, Рейна и Ермака. И если четыре героя уже точно появятся в проекте, то о Рептилии и Ермаке информации пока нет.

Фото: Twitter

Пока неясно, добавят ли культовых ниндзя прямо на релизе, или они будут доступны в отдельных DLC-наборах. Судя по всему, об этом разработчики сообщат ближе к релизу, который намечен на 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.