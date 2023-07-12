Популярный блогер PewDiePie стал отцом — первые фото с ребёнком

Один из самых известных блогеров на YouTube, Феликс PewDiePie Чельберг, совсем недавно стал отцом. 11 июля у него и его супруги Марции родился сын, которого назвали Бьорн. Пара опубликовала первые фотографии ребёнка в своих соцсетях.

Фото: Соцсети PewDiePie

Фото: Соцсети PewDiePie

Фото: Соцсети PewDiePie

Фото: Соцсети PewDiePie

Ранее PewDiePie объявил о взятии длительного перерыва в карьере видеоблогера. Ближайшее время он планирует уделить своему ребёнку, при этом не отказываясь от YouTube. Возможно, в дальнейшем автор выпустит ролики о трудностях отцовства и первых днях жизни своего сына.

PewDiePie — один из самых известных блогеров в мире. На его канал на YouTube подписано более 111 млн человек, а каждый его ролик смотрят как минимум несколько миллионов зрителей. Интересно, что его жена Марция тоже видеоблогер — она ведёт канал с 7 млн подписчиков о моде, красоте, макияже и покупках.