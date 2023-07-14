Джонни Депп не приедет в Россию

Несколько дней назад издание «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу музыкальной группы «ЯМОРЕ» сообщило, что актёр Джонни Депп осенью приедет в Москву. Похоже, информация оказалась фейковой.

По словам продюсера ленты Стивена Дойта, никаких визитов актёра в Россию не планируется. Более того, Дойт обсудил и то видео с обращением Деппа к россиянам. Как выяснилось, ролик предназначен для глобального проката, а не только для жителей России.

Фото: Twitter

Это видео было снято для глобального проката фильма. И визитов в Россию не будет.

Ближайший фильм с актёром, «Жанна Дюбарри», официально выйдет в кинотеатрах России уже 20 июля. Лента расскажет историю о жизни, взлёте и падении одной из самых влиятельных женщин Франции, Жанны Вобернье, более известной как Жанна Дюбарри. Джонни Депп сыграл в картине Людовика XV.