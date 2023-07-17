«Послушайте меня, ублюдки»: Рон Перлман — о студиях, отказавшихся слушать бастующих
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Несколько дней назад западные студии заявили, что не пойдут на поводу у сценаристов и не будут идти им на уступки, а будут ждать, когда у бастующих закончатся деньги. Это высказывание прокомментировал актёр Рон Перлман, известный по роли Хеллбоя в фильме и роли Клэя Морроу в сериале «Сыны анархии».
Перлман с негативом воспринял слова студий, поскольку считает их высказывание не совсем уместным. Актёр обратился к студиям в грубой форме.
Есть одно единственное, прежде чем я закончу, ублюдок, который это сказал, что мы будем продолжать игнорировать их, а они будут терять деньги и дома. Послушай меня, мать твою. Есть много способов потерять свой дом. Отчасти это связано с финансами, отчасти с кармой, а отчасти просто с выяснением того, кто, чёрт возьми, это сказал. Вы хотите, чтобы семьи актёров голодали, а вы в этом время зарабатываете $ 27 чёртовых млн в год, не делая ничего.
Примечательно, что сейчас Рон Перлман удалил своё обращение, но в сети сохранились его фрагменты и цитаты актёра.
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