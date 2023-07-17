Комедия для взрослых «Без обид» с Дженнифер Лоуренс выйдет в онлайне 15 августа

По информации издания The Direct, комедия для взрослых «Без обид» с Дженнифер Лоуренс выйдет в онлайне 15 августа. В этот день картина появится в зарубежных онлайн-сервисах.

Премьера в кинотеатрах состоялась в конце июня, но до России картина официально не добралась. Притом, похоже, ленте не помогли даже обходные пути.

Комедия «Без обид» посвящена девушке Мэдди, которая, находясь на грани потери дома своего детства, обнаруживает объявление о работе. В нём говорится, что богатые родители ищут своему замкнутому сыну девушку перед его отъездом в колледж. Мэдди должна изо всех сил постараться, чтобы выполнить свою цель и спасти дом.

Лента собрала смешанные отзывы, однако среди них есть и очень положительные впечатления.