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В EA Sports FC 24 появятся голоса двух новых комментаторов

В EA Sports FC 24 появятся голоса двух новых комментаторов
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Разработчики EA Sports FC 24 обновят список игровых англоязычных комментаторов в новой части футбольного симулятора. Об этом пишет портал Dexerto.

Новыми голосами игры станут опытный комментатор ESPN Гай Моубрей и экс-футболистка сборной Англии Сью Смит, которая сейчас работает аналитиком на Sky Sports.

Пока неизвестно, заменят ли Моубрей и Смит кого-то из голосов FIFA 23 или просто дополнят список. Напомним, в прошлом футсиме от EA было шесть англоязычных комментаторов, включая специального для матчей Лиги чемпионов (Ли Диксона) и Алана Макиналли, который озвучивал обновления игрового счёта.

13 июля разработчики EA Sports FC 24 провели большую презентацию игры, на которой подробно рассказали о режиме Ultimate Team.

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