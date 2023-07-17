В EA Sports FC 24 появятся голоса двух новых комментаторов

Разработчики EA Sports FC 24 обновят список игровых англоязычных комментаторов в новой части футбольного симулятора. Об этом пишет портал Dexerto.

Новыми голосами игры станут опытный комментатор ESPN Гай Моубрей и экс-футболистка сборной Англии Сью Смит, которая сейчас работает аналитиком на Sky Sports.

Пока неизвестно, заменят ли Моубрей и Смит кого-то из голосов FIFA 23 или просто дополнят список. Напомним, в прошлом футсиме от EA было шесть англоязычных комментаторов, включая специального для матчей Лиги чемпионов (Ли Диксона) и Алана Макиналли, который озвучивал обновления игрового счёта.

13 июля разработчики EA Sports FC 24 провели большую презентацию игры, на которой подробно рассказали о режиме Ultimate Team.