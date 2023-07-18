Умер Роберт Либерман, режиссёр «Огня в небе» и «Пространства»

По информации издания Deadline, в возрасте 75 лет ушёл из жизни режиссёр и продюсер Роберт Либерман. Он умер в Лос-Анджелесе после продолжительной борьбы с раком.
Наибольшую известность Либерман получил за режиссуру фильма «Огонь в небе» и за постановку сериалов «Пространство», «Свидетели» и «Тайны Хейвена».
Либерман начал свою более чем 50-летнюю карьеру в качестве помощника редактора рекламных роликов, но к середине 1970-х сам стал режиссёром. Он снял более 1 тыс. роликов для Hallmark, Oreo и других компаний. К тому же Роберт получил премию DGA Award в 1979 и 1995 годах.
Он работал с самыми разными талантами, от президента Билла Клинтона, Рэя Чарльза и Джерри Льюиса до Майкла Джордана, Энн Хэтэуэй и Кенана Томпсона. У Либермана была собственная компания Harmony Pictures, которую он основал вместе с партнёром Стюартом Гроссом.
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