Дуэйн Джонсон получил рекордный гонорар в истории за съёмки в фильме «Красный»

За последнее десятилетие актёр Дуэйн Джонсон быстро стал одним из самых успешных и любимых актёров Голливуда. Более того, актёр и зарабатывает баснословные суммы.
Согласно последнему информационному бюллетеню журналиста Мэтью Беллони из издания Puck, Дуэйн Джонсон заработал рекордную сумму за свой предстоящий фильм «Красный». Джонсон якобы получил гонорар в размере $ 50 млн. Эта сумма — самая большая, которую актёр заработал за одну роль, и самая высокая зарплата среди всех актёров, которым платили за одну роль.
Для сравнения, за прошлые проекты актёр заработал куда меньше: «Хоббс и Шоу» принёс Джонсону $ 20 млн, за «Круиз по джунглям» актёр заработал $ 22 млн, а «Чёрный Адам» принёс $ 22,5 млн.
Этот новый показатель, установленный Джонсоном, на целых $ 10 млн превышает предыдущий рекорд, который удерживал Роберт Дауни-младший за фильм «Первый мститель: Противостояние». За работу актёр получил $ 40 млн.
Пятёрка актёров, получивших самый большой гонорар за роли в кино
- Роберт Дауни-младший — «Первый мститель: Противостояние» ($ 40 млн).
- Уилл Смит — «Король Ричард» ($ 40 млн).
- Джонни Депп — «Пираты Карибского моря: На странных берегах» ($ 35 млн).
- Уилл Смит — «Освобождение» ($ 35 млн).
- Киану Ривз — «Матрица: Революция» ($ 30 млн).
Фильм «Красный» выйдет в конце года.
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