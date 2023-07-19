Вышла вторая часть документального фильма о лидере группы «Король и Шут» Михаиле Горшенёве

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера второй части документального фильма, посвящённого Михаилу Горшенёву — основателю и лидеру культовой панк-группы «Король и Шут». Лента уже доступна для просмотра всем подписчикам сервиса: её хронометраж составляет 1 час 23 минуты.
«Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» рассказывает о детстве и юности лидера «Короля и Шута», моменте основания группы и всех этапах музыкального коллектива. Внимание уделяется и другим аспектам жизни Михаила Горшенёва.
В проекте снялись родственники музыканта, его близкие друзья и коллеги: Андрей Князев, Александр Балунов, Александр Щиголев, Яков Цвиркунов, лидер группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв (родной брат Михаила Горшенёва), мама артиста Татьяна Ивановна Горшенёва и другие.
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