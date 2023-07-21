Кристофер Нолан: снять фильм про Джеймса Бонда было бы невероятной привилегией

Недавно Кристофер Нолан стал гостем подкаста Happy Sad Confused, в котором режиссёр рассказывал о своей грядущей работе — фильме «Оппенгеймер». В какой-то момент речь в очередной раз зашла о «Джеймсе Бонде» — постановщика спросили, хотел ли бы он снять фильм про знаменитого английского шпиона.

Кристофер Нолан ответил, что это было бы «невероятной привилегией», однако для этого должен наступить правильный момент. Режиссёр отметил, что если когда-нибудь возьмётся за столь ответственную работу, то лишь в том случае, если продюсер франшизы Барбара Брокколи позволит ему контролировать все процессы.

Влияние фильмов про Джеймса Бонда на мою фильмографию очевидно. Было бы невероятной привилегией снять фильм по франшизе. В то же время, когда вы берётесь за работу над картиной по столь важной серии, вы работаете с определённым набором ограничений. [...] Я общаюсь с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Уилсоном уже очень давно. Мне нравится этот персонаж, и я всегда рад видеть, как он меняется. Возможно, однажды наступит и моя очередь.

21 июля состоялась премьера нового фильма Кристофера Нолана — «Оппенгеймер». Картина расскажет историю Роберта Оппенгеймера, научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.