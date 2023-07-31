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На PS5 дадут отключить надоедливый звук при запуске консоли

На PS5 дадут отключить надоедливый звук при запуске консоли
Аудио-версия:
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Sony объявила о начале публичного тестирования следующей прошивки PlayStation 5, объявив о ключевых нововведениях новой версии софта консоли.

Чуть ли не главной особенностью следующего ПО можно считать возможность отрегулировать громкость звука при включении системы (то самое пищание, о котором сейчас снимают ролики в TikTok). Его позволят даже полностью отключить.

Из других важных нововведений стоит отметить:

  • возможность подключить M.2-накопители объёмом до 8 ТБ (раньше лимит был на 4 ТБ);
  • новые опции доступности, позволяющие одновременно подключить два контроллера в качестве одного геймпада;
  • значимое улучшение интерфейса в тусовках, меню «Помощи», турнирах, сообщениях;
  • появление поддержки Dolby Atmos.

Тестирование продлится пару месяцев, а выпуск прошивки для всех ожидается в сентябре-октябре. Получить приглашение на тест можно только напрямую от Sony.

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