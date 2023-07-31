В Mafia 2 вернули вырезанный сюжет с помощью глобального мода
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Сегодня., 31 июля, российская команда NIGHT WOLVES выпустила первую версию глобальной модификации для Mafia 2 под названием Final Cut. Она добавляет в игру вырезанный контент и улучшает некоторые аспекты.
Неполный список нововведений:
- добавлены дополнительные квесты от сюжетных персонажей;
- новая миссия Wheels On Fire с презентации игры 2009 года;
- возможность выбора в миссиях;
- добавлены вырезанные саундтреки из миссий и вырезанная музыка на радио;
- добавлено восемь вырезанных локаций;
- новая дополнительная активность «Кулачные бои»;
- новый режим игры «Свободная поездка»;
- новые звуки стрельбы и торможения;
- новый интерфейс и карта.
По словам разработчиков, в будущих версиях мода они хотят добавить ещё больше контента: дополнительную концовку, возможность пользоваться общественным транспортом, покупать дома, машины и так далее. Ознакомиться с полным перечнем изменений можно здесь.
Мод и инструкция по его установке доступны по ссылке. Размер архива составляет 2.9 ГБ.
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