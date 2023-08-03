В Сеть утекли арты и дата анонса Call of Duty: Modern Warfare 3

Пользователь Twitter под ником Earthbound опубликовал два ключевых арта Call of Duty: Modern Warfare 3. К сожалению, пост уже удалён, однако интернет помнит всё.

Фото: Earthbound

Фото: Earthbound

На первом арте изображён череп, который обвивает красная змея, а на втором — капитан Прайс. Постер с героем ранее уже сливали в Сеть, правда, тогда он фигурировал на промоматериалах.

Фото: Call of Duty

Официальный аккаунт Call of Duty даже отреагировал на утечку. Разработчики показали шуточный арт с Прайсом в крайне минималистичном стиле. Также в посте авторы шутера рассказали, что поделятся свежими новостями об игре на следующей неделе.

Фото: Call of Duty: Modern Warfare 2

Помимо этого, в Call of Duty: Modern Warfare 2 появился баннер, который гласит, что официальный анонс следующей части состоится 17 августа в Warzone. Вероятно, в игре пройдёт специальное событие.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 должен состояться на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.