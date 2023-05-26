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Съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» остановили из-за забастовки сценаристов

Съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» остановили из-за забастовки сценаристов
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Издание BBC сообщило, что Amazon из-за забастовки сценаристов приостановила съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099», которые проходили в городе Белфаст в Северной Ирландии.

Согласно информации, съёмки отложили до весны 2024 года. Amazon ожидает, что к этому времени забастовка закончится и можно будет спокойно продолжать производство.

Сериал «Бегущий по лезвию 2099» — продолжение фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва с Райаном Гослингом в одной из главных ролей. События шоу развернутся спустя 50 лет после оригинала и расскажут новую историю.

Кто снимется в сериале, неизвестно. Режиссёром пилотного выпуска назначен режиссёр некоторых эпизодов «Игры престолов» и «Подпольной империи» для HBO Джереми Подесва.

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