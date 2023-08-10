Стали известны даты выхода «Барби» и «Оппенгеймера» в российском прокате

На сайтах ряда российских кинотеатров появились афишы одних из самых успешных фильмов 2023 года — «Барби» и «Оппенгеймера». Картины вышли в мировой прокат ещё в прошлом месяце, однако до России пока не добрались.

Фото: КИНОград

Видимо, насладиться дуэтом Райана Гослинга и Марго Робби, а также безупречной актёрской игрой Киллиана Мёрфи российские зрители смогут уже в конце августа. Согласно опубликованным афишам, отечественные кинотеатры начнут показывать «Барби» 24 августа, а «Оппенгеймера» — 17 августа.

Ранее стенды-афиши двух лент появились в одном из кинотеатров Екатеринбурга. Предполагается, что пиратские копии с дубляжом на русском языке завезли в страну по параллельному импорту из Армении.

Сейчас отечественные кинотеатры показывают голливудские фильмы после их выхода в онлайне. Так произошло в том числе с лентами «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Флэш»