Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Северная Америка. День 5
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Nintendo впервые в истории меняет голос Марио: Чарльз Мартине уходит с роли

Nintendo впервые в истории меняет голос Марио: Чарльз Мартине уходит с роли
Аудио-версия:
Комментарии

Nintendo объявила, что впервые за 32 года Марио в играх поменяет голос: больше самого известного водопроводчика не будет озвучивать актёр Чарльз Мартине. Он занимался этим с 1991 года.

Теперь Чарльз Мартине станет «амбассадором Марио», что выльется в его возможность продолжать встречаться с поклонниками Марио по всему миру. Он останется важной частью истории героя. Нынешний период в Nintendo называют «переходным».

Чарльз Мартине

Чарльз Мартине

Фото: Nintendo

Сейчас неизвестно, в какой игре Марио «сменит» голос и что станет последним проектом в роли для актёра. Уже 20 октября, к примеру, выходит Super Mario Bros. Wonder — новый 2D-платформер про Марио. Неизвестно, принимает ли Чарльз участие в разработке, однако ещё на анонсе фанаты заметили «странности с голосом героя».

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo of America. Права на видео принадлежат Nintendo.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023