Русский перевод текста Starfield оценили в 20 млн рублей

Уже совсем скоро состоится релиз Starfield — новой игры от студии Bethesda, авторов «Скайрима». Гигантский проект выйдет с переводом всего лишь на девять языков, среди которых не будет русского. Вполне возможно, энтузиасты займутся локализацией уже после выхода игры, однако объёмы игры, скорее всего, не позволят им выпустить перевод в разумные сроки.

Об этом сообщает пользователь форума Zone of Games под ником 0wn3df1x, знакомый с индустрией локализаций. По его данным, в Starfield около 1,7 млн слов без дубликатов — это «самая крупная по объёму текста западная игра в ААА-жанре». По этому показателя космическая RPG больше «Скайрима» в три раза, а «Обливиона» — в пять раз.

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0wn3df1x также оценил примерную стоимость перевода игры на русский язык — около 20 млн рублей. В эту сумму не входит отрисовка шрифтов, текстур и другая работа локализаторов, так что конечная стоимость наверняка была бы ещё выше.

Что касается сроков, то на один только перевод у большой и опытной команды ушло бы примерно два года кропотливой работы, после чего начались бы редактура и тестирование, которые могли бы длиться месяцами.

Starfield выйдет 6 сентября на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass. Обладатели премиального издания смогут начать играть уже 1 сентября.